Бабине літо попрощалося з Тернопільщиною

21/10/2017 Розмір тексту:

Бабине літо прощається з Тернопільщиною. Натомість до регіону йдуть дощі й похолодання. За словами метеорологів, температура повітря знижуватиметься поступово.

Упродовж доби на Тернопільщині спостерігатиметься мінлива хмарність, короткочасні дощі, тенденції щодо зниження температури повітря. За прогнозами Укргідрометеоцентру, погодні умови наближатимуться до таких, які характерні пізній осені.

«В області поступово холоднішатиме. Упродовж доби спостерігатимуться такі температурні показники: вночі 8 – 10 градусів тепла, вдень 10 – 16 градусів вище нуля. Загалом по області спостерігатиметься хмарна погода, часом з незначними проясненнями. Вітер змінних напрямків 5 – 10 метрів за секунду, часом пориви вітру».

За попередніми прогнозами метеорологів, третя декада жовтня буде прохолодною.

Софія Романська