Бабине літо на Тернопільщині зіпсують дощі

18/10/2017 Розмір тексту:

Бабине літо триває. На Тернопільщині передбачають теплу і сонячну погоду. Температура повітря підвищуватиметься до двадцяти градусів тепла. Проте місцями по області можливі дощі.

Осіннє тепло огорнуло майже весь західний регіон. Жителям краю радять насолоджуватися золотою осінню. Оскільки незабаром до регіону прийдуть дощі. За прогнозами Укргідрометеоцентру, опади можливі ближче до вихідних.

«На Тернопільщині упродовж тижня передбачається тепла і ясна погода. Температурні показники: вночі 9 – 11 градусів тепла, вдень 19 – 21 градус вище нуля. Упродовж доби опадів не передбачається. Але далі можливі невеликі дощі. Вітер південно-західний 4 – 8 метрів за секунду. Загалом по всій території області зберігатиметься тиха тепла і ясна погода».

Метеорологи додають: найвищі температурні показники серед регіонів України наразі спостерігаються на заході.

Софія Романська