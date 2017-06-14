Кривава баба Вовчиха, яка зарубала чоловіка і трьох онуків, померла у колонії

14/06/2017 Розмір тексту:

61-річній жительці Зборівського району суд визначив довічне ув’язнення за вбивство чотирьох людей, троє із яких – діти.

Серед жінок, засуджених до довічного позбавлення волі, з Тернопільщини була лише одна – Марія Вовк із с. Загір’я Зборівського району. У 2003 році ця 61-річна жінка зарубала чоловіка, дев’яти- та десятирічного внуків і тринадцятирічну внучку, пише “Свобода”.

Ця кривава драма досі залишається наймістичнішим та найжорстокішим злочином. У Загір’ї про нього намагаються не згадувати. Бабу, яка після скоєного намагалася порізати вени і напилася щурячої отрути, лікарі привели до тями. Згодом її визнали осудною та засудили до довічного позбавлення волі.

Через декілька років про Марію Вовк згадували у зв’язку з тим, що у Качанівській колонії, що у Харківській області, де вона відбувала покарання, опинилася Юлія Тимошенко. І ось тепер, коли в інформаційному просторі заговорили про скасування довічного покарання для жінок, які вперше скоїли злочин, знову згадалося про бабу Вовчиху, бо вона – єдина жінка з області, засуджена до довічного позбавлення волі.

Днями Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроект щодо удосконалення порядку запобігання та протидії дискримінації в Україні, зокрема, пропонується виключити можливість застосування довічного позбавлення волі до жінок, які вперше вчинили злочин. Відповідні зміни передбачається внести до Кримінального кодексу та законів «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».

Автори законопроекту обґрунтовують, що його прийняття сприятиме захисту прав та законних інтересів засуджених жінок, членів їх сімей, дасть змогу гуманізувати порядок притягнення жінки до кримінальної відповідальності та скоротить чисельність засуджених до довічного позбавлення волі жінок, що зумовить економію бюджетних коштів.

Якщо закон ухвалять, то баба Вовчиха зможе вийти на волю. У 2018-му минуло б повних п’ятнадцять років (а це максимальний термін покарання за умисне вбивство, окрім, звісно, довічного позбавлення волі), відколи вона перебуває за гратами.

Власне, це спонукало мене зателефонувати у Загір’я. Сільський голова Зіновій Хоміцький на розпитування відповів коротко: «Баба Вовчиха на волю уже не вийде – померла». З’ясувалося, засуджена померла ще восени 2016-го – у Качанівській колонії. Там її і поховали. На похорони ніхто з рідних не поїхав… Її страшну провину не можуть простити.