Автомобіль збив на переході відразу трьох пішоходів. ФОТО

08/11/2017 Розмір тексту:

Троє людей у лікарні, двоє з них в реанімації у важкому стані – такі невтішні наслідки дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася в Тернопільському районі.

Сьомого листопада близько 19:00 у селі Біла водій автомобіля Ford на пішохідному переході збив трьох чоловіків.

На місце автопригоди виїхали патрульні, слідчо-оперативна група та начальник обласного управління поліції краю Олександр Богомол. За попередньою інформацією, водій не обрав безпечної швидкості і не встиг пригальмувати, коли на проїжджій частині з’явилися люди.

Аби місцеві мешканці не вчинили самосуд з водієм, його забрали правоохоронці. Вже в лікарні кермувальника освідчать на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння.

Потерпілих забрала швидка. Двоє з них на момент приїзду бригади екстреної меддопомоги були без свідомості. У травмованих численні переломи, політравми, забої.

Слідчі кажуть, що навіть попри те, що ділянка дороги та сам пішохідний перехід освітлені, кількість ДТП тут висока. Вони звертаються до пішоходів та водіїв бути обережними, а особливо у нічний час.

Дана подія внесена в ЄРДР за статтею 286 частина 1 ККУ, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.