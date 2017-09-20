Автомобіль перекинувся кілька разів: на Тернопільщині зіткнулися позашляховик і молоковоз

20/09/2017 Розмір тексту:

Днями на автодорозі М-19 «Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече», на перехресті поблизу с. Коханівка Збаразькoго району, зіткнулися дві автівки.

44-річний водій автомобіля «Honda Pilot» допустив зіткнення із автомобілем «ГАЗ-53» під керуванням 24-річного жителя м. Шумськ, який рухався у попутному напрямку. Внаслідок зіткнення постраждав водій легкового авто, однак сильних ушкоджень він не зазнав. Окрім того, доволі значних ушкоджень зазнала і легківка: авто декілька разів перевернулося та з’їхало у кювет.

За фактом аварії правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч.1 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Усі подробиці ДТП наразі з’ясовують правоохоронці, пишуть у спільноті «Політичний Збараж».

Джерело: Терен