“Автомайданівець” буде судитися з міськрадою через “расизм за місцем проживання”

«Автомайданівець» Павло Іванечко підготував позов до суду через неоднозначне рішення виконавчого комітету міськради.

Чоловік проживає у Гаях Шевченківських та водить дитину до дитсадку в Тернополі. Згідно з нещодавнім рішенням чиновників № 131, він тепер зобов’язаний витрачати додаткові кошти на навчання дитини. Через нетернопільську прописку батьків харчування малечі у дошкільному навчальному закладі тепер коштуватиме значно більше, повідомляє сайт beztaby.te.ua.



Павло Іванечко вважає, що міська рада Тернополя займається «расизмом за місцем проживання» і збирається відстояти свої конституційні права.