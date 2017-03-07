“Автомайданівець” буде судитися з міськрадою через “расизм за місцем проживання”

07/03/2017 2
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«Автомайданівець» Павло Іванечко підготував позов до суду через неоднозначне рішення виконавчого комітету міськради.

Чоловік проживає у Гаях Шевченківських та водить дитину до дитсадку в Тернополі. Згідно з нещодавнім рішенням чиновників № 131, він тепер зобов’язаний витрачати додаткові кошти на навчання дитини. Через нетернопільську прописку батьків харчування малечі у дошкільному навчальному закладі тепер коштуватиме значно більше, повідомляє сайт beztaby.te.ua.

Павло Іванечко вважає, що міська рада Тернополя займається «расизмом за місцем проживання» і збирається відстояти свої конституційні права.

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Коментарі (2)

знаючий

07/03/2017

автомайдан працюе на банду самопоміч, на садового

мексіканець

07/03/2017

загуглив би що таке расизм,грамотей автомайданвець,хіба шо він негр

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