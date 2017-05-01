“Автомайдан” назвав тернопільських депутатів-безхатченків

01/05/2017 Розмір тексту:

Закінчився термін, упродовж якого депутати місцевих рад зобов’язані подати е-декларацію. Не вдаючись у глибинний аналіз, можемо констатувати, що маємо депутатів-безхатченків, які не зазначили жодного об’єкта нерухомого майна (ані власного, ані орендованого чи на інших користувацьких правах).

Зокрема, серед депутатів Тернопільської обласної ради безхатченками виявилися:

Пінь М. М. (Батьківщина)

Поляк С. М. (БПП)

Любінський О. Є. (ВО «Свобода»)

Вовчок І. І. (Укроп) (робимо поправку на молодий вік Інни Ігорівни, яка, звичайно, ще не встигла заробити на власну нерухомість, проте у декларації можна зазначати нерухомість на іншому праві користування, де фактично проживає декларант).

Також до списку депутатів-безхатченків зараховуємо Крупу Л. Л., в якого відсутня саме житлова нерухомість. Депутат та заступник голови ТОР проживає в об’єкті незавершенного будівництва, чим порушує норми законодавства про будівництво та введення в експлуатацію об’єктів будівництва. Зауважимо, що Крупа Л. Л., зважаючи на свою посаду, мав би показувати добрий приклад законослухняності.

Як і Любомир Левкович, не зазначив жодного об’єкта саме житлової нерухомості депутат-безхатченко Мерена І. С. (Батьківщина).

У Тернопільській міській раді депутатів безхатченків лише три:

Редьква Н. М. (ВО «Свобода»)

Артимович А. І. (Батьківщина)

Торожнюк Р. В. ( ВО «Свобода»)

Суть декларації і полягає у тому, щоб суспільство знало (без вказання особистісних даних), який спосіб життя веде декларант.

Можливо, депутати не зрозуміли, що навіть не маючи приватної власності, окрім місця реєстрації, все одно треба вказувати, якою саме житловою нерухомістю ти користуєшся для прожиття і на яких правах (оренда, інше користування і т.д.).

Що корисного зробить для виборців депутат, який не може влаштувати власного побуту та /або не вміє правильно заповнити елементарну декларацію? Відповідь на це запитання залишаємо для кожного з вас.

“Автомайдан” продовжує аналізувати декларації чиновників. Далі буде…

Джерело: ВО “Автомайдан” Тернопільський осередок