Автолюбителів на польських номерах чекає “чорний” листопад
Вулиці міст і сіл Тернопільщини заполонили автомобілі з польськими та литовськими номерами. Їх ввозять за непрозорими схемами, коли формальним власником залишається громадянин ЄС. Це дозволяє уникнути оплати митних зборів. Схоже для цих автолюбителів “халява закінчилася”.
У соцмережах автивно обговорюють новації, які фіскали, митники та поліція збираються запровадити з листопада. Якщо заплановане втілять у життя – сотні тернополян позбудуться своїх залізних коней та отримають чималі штрафи. Полюватимуть на сумнівні автомобілі ввезені до України починаючи з 2007 року!
Ось перелік заходів з боротьби з “сірими” схемами ввезення автівок.
1. На даний момент ДФС готує списки всіх ввезених автомобілів в режимі тимчасового ввезення і Т на 01.10.2016 починаючи з 01.01.2007 !!!
2. Всі автомобілі які порушили митний режим більш ніж на 48 годин будуть передані в розшук!
3. З 01.11.2016 планують запустити систему автоматичного аналізу режимів і подача в розшук буде проводитися автоматично!
4. Зараз виявлені явні рекордсмени з Болгарії та Литви які ввезли більше 2000 авто на одну юр. особу. Абсолютним рекордсменом є литовська контора яка ввезла понад 3800 автомобілів в режимі ТВ !!!
Є взагалі цікаві унікальні: 70 автомобілів з Канади, 85 автомобілів з Дубая ….
5. По всіх юридичних особах, які порушили режим ТВ відправляються запити в податкові органи країни реєстрації для проведення додаткових перевірок.
6. Всі постанови будуть виключно по 485 МКУ!
7. З жовтня будуть проводиться спільні рейди з поліцією, а також тестування системи автоматичного виявлення автомобілів з іноземною реєстрацією на пунктах “потік”.
8. З іноземцями, які ввезли автомобіль на територію України також будуть розбиратися шляхом стягнення штрафів в країні постійного резидентства.
9. Розумників на авто з болгарською реєстрацією, які повісили собі аналогічні українські номери буде розбір згідно із Кримінальним кодексом і ніяких більше жартів.
10. У разі несплати штрафу за 485 МКУ протягом 5 роб. днів будуть клопотати про арешт майна, крім самого автомобіля.
11. Всім хто ввіз більше одного автомобіля окремий привіт у вигляді статті КК.
12. Дуже сильно постраждають ті хто використовує автомобіль у комерційних цілях на території України. Там повний аншлаг.
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Коментарі (28)
Олекса26/12/2016
Доброго вечора чи дня! То все таки підскажіть будь ласка чи варто купувати авто на польській блясі? Чи все таки їздити на жидулблях, чи аносах!?
Олекса26/12/2016
Доброго вечора чи дня! То все таки підскажіть будь ласка чи варто купувати авто на польській блясі?
Санек :-)10/12/2016
да це пизде* канешно )))
” любит наш народ всякое гавно ” :-)
в европі машина як засіп пересування не більше…і яка повина коштувати зовсім не дорого … в нас на україні все по інакшому…ланосоводи кричать з своеї колокольні що читайте закони…….бред……а ще більший бред купити за 2500 зелених опеля комбо і ще 4000 зелених просто віддати в тержаву…пзд*ц….да краще велосипеда купита аби тим підарас*м в карман нічого не мопало…презервативи штопані… .
ИМХО
вибачайте за грубість
Андрій04/12/2016
Народ не ведіться на фейкову інформацію, стаття для залякування, фіксали давно дали задній хід після багаторазових акцій збоку людей які їздять на авто з єврономерами, таких авто в Україні вже від мільйона до півтора, не так легко буде зараз без резонансу в суспільстві прийняти якісь серйозні заходи щоб знову пересадити “несхлухняних” громадян на жигулі і ланоси! В раді вже зареєстровано багато законопроектів які або узаконять пересування українців на таких авто або суттєво зменшить їх розмитнення.
Ростик28/11/2016
У таких хитровикоханих європейців є хтось в родині, хто отримує пенсію. Не хочеш наповнювати казну, нема чого отримувати пенсію. Відібрати пенсію у батька чи матері та й потому.
патріот27/11/2016
всі хочуть бути хитро в…… ніхто не хоче підкорятися закону. субсидії дай. на діти гроші дай. європейського життя дай. дупу підитри. а що ви зробили для УКРАЇНИ. УКРАЇНЦІ НА УКРАЇНСЬКИХ НОМЕРАХ. ХТО ЯКУ БАЖАЄ І НА ЯКУ ЗАРОБИВ. ШУКАТЕЛІ ХАЛЯВКИ \БУБУЇНИ\…………………………………
Володимир.25/11/2016
У 2004 році Україна приєдналася до Стамбульської Конвенції “Про тимчасове ввезення”, і з того часу Україна зобов’язана виконувати норми Конвенції, положення якої мають силу вище норм національного законодавства. Згідно ст.118 Митного Кодексу України при поміщенні транспортних засобів комерційного призначення у митний режим тимчасового вивезення та їх реімпорті до закінчення строку, встановленого митним органом, до цих транспортних засобів застосовується умовне повне звільнення від оподаткування митними платежами.
Згідно з п. b) ст. 1 Глави I Додатка З Конвенції “Про тимчасове ввезення” – “комерційне використання” означає: платне перевезення осіб або промислове чи комерційне платне або безоплатне перевезення вантажів. Згідно з п. а) ст.5 Глави III Додатка З Конвенції – для того, щоб можна було скористатись правами на пільги, що надаються цим Додатком: транспортні засоби комерційного використання повинні бути зареєстрованими на території, яка не є територією тимчасового ввезення, на ім’я особи, яка зареєстрована або постійно проживає за межами території тимчасового ввезення, і ввозитись та використовуватись особами, які здійснюють свою діяльність з такої території;
Згідно з п. а) ст.7 Глави III Додатка З Конвенції – “незважаючи на положення статті 5 цього Додатка: транспортні засоби комерційного використання можуть використовуватись третіми особами, які мають належний дозвіл користувача права на тимчасове ввезення і які здійснюють свою діяльність на користь останнього, навіть якщо вони зареєстровані або постійно проживають на території тимчасового ввезення”;
Отже, підсумовуючи вищесказане, громадянин України, який уклав з іноземним підприємством договір (контракт), у тому числі цивільно-правового характеру, має право, без оплати яких-небудь митних платежів, заїхати на територію України на автомобілі, який зареєстрований на дане іноземне підприємство і користуватися даним автомобілем в режимі “тимчасового ввезення” з метою платного перевезення осіб, а також з метою промислового або комерційного платного або безкоштовного перевезення вантажів. Дане право громадянина України закріплено Конвенцією, яку Україна взяла обов’язок виконувати.
Що ж до термінів “тимчасового ввезення”, то згідно п.1 ст.9 Глави III Додатка З Конвенції “Про тимчасове ввезення” – “подальше вивезення транспортних засобів комерційного використання відбувається відразу ж після закінчення транспортних операцій, для яких вони були ввезені”. У Митному Кодексі України не вказані які-небудь рамки термінів, на які можуть бути ввезені в Україну транспортні засоби комерційного призначення. Терміни визначає саме іноземне підприємство з урахуванням того, скільки необхідно часу для реалізації своєї діяльності (місяць, рік, десять років).
Нормативно-правового акту, згідно якого автомобіль з іноземними номерами може перебувати на території України не більше 20 днів, не існує і не може існувати, так як міжнародна Конвенція “Про тимчасове ввезення” вже визначила, що термін тимчасового ввезення транспортного засобу визначається з урахуванням необхідності, в законодавстві на цей рахунок нічого не змінювалося. При цьому, в тій же Конвенції “Про тимчасове ввезення” чорним по білому написано, що ввозити такий автомобіль може громадянин України, якщо він має укладений договір з іноземним підприємством, – запевняє “Дорожний контроль”
Окрім того, починаючи з 2013 року, Митна служба України видала негласний протиправний наказ пропускати всі іноземні автомобілі на територію України виключно в режимі “транзит на 10 днів”, хоча громадяни заявляють на кордоні режим “тимчасове ввезення “, що чітко зазначено в Конвенції. Однак, в порушення Стамбульської конвенції, Митниця фактично припинила оформлення тимчасового ввозу і позбавила всіх громадян можливості користуватися таким правом.
Основний мотив, який підштовхнув Митну службу порушити Конвенцію “Про тимчасове ввезення” – це катастрофічне падіння продажів вітчизняних ВАЗів, ТАЗів, УАЗів та інших корит на колесах. Зрозуміло, що самій Митниці від цього ні холодно, ні спекотно, і в даній ситуації Митниця стала інструментом центральної влади для припинення можливості для громадян України користуватися транспортними засобами іноземної реєстрації. Інших об’єктивних мотивів для порушення Україною вимог Стамбульської конвенції – немає.
Крім цього, слід зазначити, що автомобілі, поміщені в режим “транзит” – не конфіскуються. Суть в тому, що водій абсолютно впевнений, що його автомобіль поміщений в режим “тимчасового ввезення”, але потім з’ясовується, що митниця “нишком” помістила такий автомобіль в режим “транзит на 10 днів”. Природно, що якщо водій не вивезе даний автомобіль протягом десяти днів – йому загрожує штраф до 8500 гривень – але про це потерпілий вже дізнається пост-фактум – коли виписано постанову про накладення санкції. Тобто – класичний приклад державного шахрайства.
Згідно зі ст. 470 ТК України – перевищення встановленого статтею 95 цього Кодексу строку доставки товарів, транспортних засобів комерційного призначення, митних або інших документів на ці товари більше ніж на десять діб, а так само втрата цих товарів, транспортних засобів, документів чи видача їх без дозволу митного органу – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Варто відзначити, що факт порушення Україною вимог Стамбульської Конвенції “Про тимчасове ввезення” вже вийшов на досить масштабний рівень. Громадянам, які постраждали від дій Митниці та районних судів, слід не лінуватися, а терміново спілкуватися в Європейський суд з прав людини. Термін подачі позову проти України становить шість місяців з дати останнього рішення суду. Крім цього – постраждалі громадяни мають повне право звернутися зі скаргою до Ради Європи про порушення Україною міжнародної Конвенції. Якщо Україну виключать зі Стамбульського договору – це паралізує всі комерційні перевезення, у тому числі – авіа, морські та залізничні. Ось ціна питання.
анонім15/11/2016
в мене 3 машини таких шо мені робити
бандерівець11/11/2016
про яку державу і закон ти говориш.-про ганд-нів, які сидять у верховній раді, які зразу після майдану ссучилися і лижуть сраки олігархам, і про закони закони які для олігархів пишуть ,щоб тебе і мене ще більше в ярмо впрягти.
СЕРИЙ11/11/2016
ВСИХ ЧОРНОЖОПИХ НАДА ГНАТЬ з УКРАИНИ СПОКОЙНЕЙ БУДЕ НА ДОРОГЕ У НЕМЦЕВ У НИХ НЕТ НИКАКИХ ПРАВ ХОДЯТ НИЖЕ ТРПВИ
Віктор Івануса10/11/2016
Хто вчасно перетинає кордон в того проблем не буде, а хто зловживає – той хай платить!!!
Майдан07/11/2016
ЯКЩО ЗАБОРОНЯТЬ ЇЗДИТИ НА ІНОЗЕМЦЯХ – ЇДУ ПЕРЕКРИВАТИ МИТНИЦЮ!!
вПЕВНЕНИЙ – Я НЕ ОДИН!!
RJA04/11/2016
Їздили і будемо їздити на мерсах і іксах!! А ви п…ливі лушпаки пхайте свою дупу в ланос !!!
Автолюбитель29/10/2016
Тупий бурундук, чюрки як їхали, так і будть їхати. Народ, треба щось робити! скільки можуть нас гнобити? за що? за те що на майдані воювали…
Слава25/10/2016
Я в шоці!!! Пробігся по рядочках і зрозумів–У НАС НА УКРАЇНІ ВИСТАРЧАЄ ЛОШАРІВ ЯКІ БУДУТЬ ЇЗДИТИ НА 50-ТИ РІЧНИХ ЖИГАХ(КОРИТАХ),І ЗАВИДУВАТИ СУСІДУ ЯКИЙ КУПИВ МЕРСА НА ПОЛЬСЬКІЙ РЕЄСТРАЦІЇ,ТА ВИ ПРИДУРКИ КРАЩЕ Б ПІДТРИМАЛИ,ІЗ ЗА ТАКИХ ЯК ВИ І ЖИВЕМО В ПОВНІЙ ЖОПІ!!!
Тарас06/10/2016
Чому ми Українці не можемо їздити на машинах, чим гірші за поляків? Теперішня влада тільки що і робить шо людям гайки прикручує. Багато машин не розмитнених треба їх заборонити, зробіть транзит нормальний хоча 1 місяць. Всі будуть чемно їздити не будуть порушувати. Або тимчасовий облік щоб людина поставила машину на рік заплатила тих самих 8тис і їздила без проблем.
Ваня04/10/2016
не пи…ть ху….ні, понарозказували перекупи вам, а ви, як лохи повелися, а тепер чіхайтесь в голову, що вам робити з тими “тачками”…..яка нах…й Стамбульська конвенція? я також не є прихильником щоб їздити на “сексах”, “мінєтах” і “амосах”, але ЧИТАЙТЕ ЗАКОНИ!!!! а не те що вам перекупи говорять…..
Міша01/10/2016
Стаття 485 Митного кодексу стосується виключно резидентів (тобто українців). Якщо кордон пересікав нерезидент (іноземець) – то відповідно і штраф він не може платити. Автомобіль – це товар, він не може платити штраф! Автомобіль належить іноземній фірмі і не може бути конфіскований!!!
Знову в нас повертаються до комуняцько-ментовскої держави яка всіх лякає і всім має бути страшно.
А стаття взагалі написана писакою. Журналісти так не пишуть: “Дуже сильно постраждають ті хто використовує автомобіль у комерційних цілях на території України. Там повний аншлаг.” Який аншлаг? Таж будь-який автомобіль може використовуватись в комерційних цілях!!! Українець, який працює/співпрацює на іноземній фірмі, або на іноземну фірму використовує авто щоб возити самого себе в комерційних цілях!!!
Romich30/09/2016
От не ненька Батьківщина а мачуха.Назбиралось тут Ланосоводів і сруть в коментах.Чого не дати людям можливість їздити на безпечних і недорогих машинах.Нє треба жигу шоху чи ше якесь гімно.А верх мрій новий в целофані заз форза.От бля так і живемо.
Xirurg29/09/2016
Варто памятати що Стамбульська конвенція це міжнародний договір, який ратифікувала Україна і він має вищу юридичну силу ніж листи, накази вказівки, а тим більше внутрішні розпорядження.
Посилаючись на с. 7 додатку С до конвенції. Відповідно до цієї статті:
a) транспортні засоби комерційного використання повинні бути зареєстрованими на території, яка не є територією тимчасового ввезення, на ім’я особи, яка зареєстрована або постійно проживає за межами території тимчасового ввезення, і ввозитись та використовуватись особами, які здійснюють свою діяльність з такої території;
б) транспортні засоби приватного використання повинні бути зареєстрованими на території, яка не є територією тимчасового ввезення, на ім’я особи, яка зареєстрована або постійно проживає за межами території тимчасового ввезення, і ввозитись та використовуватись особами, які постійно проживають на такій території.
Іншими словами, громадянин України, який працює комерційним агентом іноземної фірми, керуючись ст. 7 додатку до Конвенції, має право користуватися пільгами, передбаченими конвенцією, а саме ставити авто в митний режим. Митний режим, як вже зазначалось, передбачає ввезення строком виїзду до 1 року. Тому, якщо ви все ж таки вирішили стати власником іномарки з іноземним номерним знаком, проконсультуйтесь з автоюристом. Тільки незалежний автоюрист дасть вам належну інформацію стосовно ризиків покупки та визначить чи пакет документів «підходить» Стамбульській конвенції.
Костя29/09/2016
Не переживайте, свої відкупляться, а той, хто хотів їздити не на жигуляторі, а на простенькому європейському авто, то підуть в дупу?
Thamel2016@yandex.ru28/09/2016
Я тут бачу в коментах тупих підарастів, пращури яких колгоспам радувалися? В сусіда хата горить – то добре? Воістину українці то ж народ зібраний з тупих відходів інших націй. Хто не скаче так?
Пєтя Пяточкін28/09/2016
Правильно. Навіщо автомобілі середнього класу з Європи за 2-3 тисячі євро?
У нас ж за ці гроші є чимало Ланосів, Дев’яток і Пасатів Б4.
Браво, нах.
свій..28/09/2016
так і мало бути вже давно…але лохів які думали що державу можна обдурити або заплатити фіктивний штраф і кататись виявилось багато…а тепер сміючись скажу ПРИЇХАЛИ…щасливої дороги…
Анонімний28/09/2016
тарас самий чнсний бурундук
тарас28/09/2016
Купуємо Лайноси!!!
тарас28/09/2016
Бурундук – самий чесний.
Бурундук28/09/2016
Нарешті.Держава і закон покаже зуби.Давно пора.Особливо це мало б стосуватись іноземних мажорів,в тім числі і арабів,які витворяють шабаш на дорогах.(чи вони відкупляться?”