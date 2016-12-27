Автолюбителів на польських номерах чекає “чорний” листопад

28/09/2016 Розмір тексту:

Вулиці міст і сіл Тернопільщини заполонили автомобілі з польськими та литовськими номерами. Їх ввозять за непрозорими схемами, коли формальним власником залишається громадянин ЄС. Це дозволяє уникнути оплати митних зборів. Схоже для цих автолюбителів “халява закінчилася”.

У соцмережах автивно обговорюють новації, які фіскали, митники та поліція збираються запровадити з листопада. Якщо заплановане втілять у життя – сотні тернополян позбудуться своїх залізних коней та отримають чималі штрафи. Полюватимуть на сумнівні автомобілі ввезені до України починаючи з 2007 року!

Ось перелік заходів з боротьби з “сірими” схемами ввезення автівок.

1. На даний момент ДФС готує списки всіх ввезених автомобілів в режимі тимчасового ввезення і Т на 01.10.2016 починаючи з 01.01.2007 !!!

2. Всі автомобілі які порушили митний режим більш ніж на 48 годин будуть передані в розшук!

3. З 01.11.2016 планують запустити систему автоматичного аналізу режимів і подача в розшук буде проводитися автоматично!

4. Зараз виявлені явні рекордсмени з Болгарії та Литви які ввезли більше 2000 авто на одну юр. особу. Абсолютним рекордсменом є литовська контора яка ввезла понад 3800 автомобілів в режимі ТВ !!!

Є взагалі цікаві унікальні: 70 автомобілів з Канади, 85 автомобілів з Дубая ….

5. По всіх юридичних особах, які порушили режим ТВ відправляються запити в податкові органи країни реєстрації для проведення додаткових перевірок.

6. Всі постанови будуть виключно по 485 МКУ!

7. З жовтня будуть проводиться спільні рейди з поліцією, а також тестування системи автоматичного виявлення автомобілів з іноземною реєстрацією на пунктах “потік”.

8. З іноземцями, які ввезли автомобіль на територію України також будуть розбиратися шляхом стягнення штрафів в країні постійного резидентства.

9. Розумників на авто з болгарською реєстрацією, які повісили собі аналогічні українські номери буде розбір згідно із Кримінальним кодексом і ніяких більше жартів.

10. У разі несплати штрафу за 485 МКУ протягом 5 роб. днів будуть клопотати про арешт майна, крім самого автомобіля.

11. Всім хто ввіз більше одного автомобіля окремий привіт у вигляді статті КК.

12. Дуже сильно постраждають ті хто використовує автомобіль у комерційних цілях на території України. Там повний аншлаг.