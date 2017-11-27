Аварію потяга на Тернопільщині розслідує комісія “Укрзалізниці”

27/11/2017 0
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Як повідомив член правління ПАТ «Укрзалізниця» Сергій Михальчук, за інформацією, наданою регіональною філією «Львівська залізниця», о 7:20 залізничники ліквідували наслідки сходу задньої кабіни дизель-поїзда № 6277 Тернопіль – Заліщики.

Інцидент стався 24 листопада о 22:30 на перегоні Чортків – Біла-Чортківська, після виходу з ладу дизель-поїзда, що почав зворотній рух та зіткнувся з висланим на допомогу тепловозом. Через інцидент було тимчасово змінено маршрут курсування поїзда № 357 Київ – Рахів, повідомляє ternopillive.com.ua.

За словами Сергій Михальчука, випадок розслідується, на місці працює кваліфікована комісія ПАТ «Укрзалізниця».

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