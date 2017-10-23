Аварію на мості біля політеху скоїв 17-річний школяр. ФОТО

Патрульні поліцейські, які прибули на місце події, склали схему ДТП та відібрали пояснення у 30-річного водія Peugeot.

У ході оперативно-розшукових заходів інспектори знайшли авто винуватця аварії. Він був припаркований на вулиці Глінки. Також встановили особу водія. Ним виявився 17-річний учень однієї зі шкіл Тернополя.

На неповнолітнього правопорушника патрульні склали 3 протоколи, які будуть направлені на розгляд до суду. Зокрема, за ст.124 (ДТП), ст.122-4 (З’їзд з місця ДТП) та ч.2 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка немає права керувати транспортним засобом) КУпАП, повідомляють у патрульній поліції.