Аварія на Тернопільщині: водія “вирізали” з автомобіля

07/11/2017 0
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6 листопада о 17:32  до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про те, що на автодорозі у селі Чабарівка Гусятинського району трапилась дорожньо-транспортна пригода.

На місце події направили черговий караул 10-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління у складі 4-ох чоловік, повідомили в Управлінні ДСНС.

По прибуттю встановили, що на автодорозі трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.

Бійці Служби порятунку провели ряд заходів, спрямованих на запобігання загоранню транспортних засобів, а також за допомогою гідравлічних розтискачів деблокували водія одного із автомобілів, передавши його до рук представників швидкої медичної допомоги.

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