Аварія на Східному: автомобіль ледь не влетів у будинок. ФОТО

01/12/2017 Розмір тексту:

На перехресті вул. Генерала Тютюнника, Глиняної та проспекті Бандери не розминулися Nissan та Chevrolet. Аварія трапилася 1 грудня, близько 14-ї години, кажуть свідки події.

– Всі кудись спішать, чого летіти, куди так спішиш. Якби діти, які переходили дорогу, чи взагалі будь-хто під авто попав, не вижив би! – емоційно розповідає свідок аварії пан Микола. – Я собі стою, кидаю пісок, нараз чую свист коліс. Піднімаю голову, бачу – летить машина прямо на мене! Я аж вкляк зі страху. Щастя, що тут бордюр високий. Якби був менший, то б напевно я з вами тут не говорив.

– Тепер спішити точно не буде, бо буде ходити пішки, – додає очевидець події.

За словами співрозмовника, аварія трапилася приблизно о 14:10. Чорний Nissan виїжджав з вул. Глиняна та їхав в напрямку вул. Генерала Тютюнника. Однак по проспекту Бандери на великій швидкості у бік центру їхав Chevrolet. Його водій не встиг зупинитись. Як результат, чорний Nissan, який виїжджав збоку, підрізав Chevrolet, який рухався по гловні. Водій останього авто не встиг зманеврувати і на швидкості влетів у бордюр. Постраждалих немає.

У Nissan бампер з правого боку дещо підім’ятий, проте у Chevrolet все значно гірше – вся передня частина авто розбита вщент.

У свою чергу, водій Nissan сказав, що коли він перетинав проспект Бандери, його пропустили інші водії, проте водій з Chevrolet чомусь не став пригальмовувати, а на швидкості рухався в бік центру.

На місце зіткнення водії викликали правоохоронців. Повз проїжджала швидка, яка зупинилася, аби надати допомогу. Але в аварії ніхто не постраждав.

Джерело: “20 хвилин“