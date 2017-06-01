Аварія на об’їзній: вантажівка “пом’яла” легковий автомобіль. ВІДЕО

01/06/2017 3
Розмір тексту:
версія для друку

Вчора, 31 травня, на вулиці Будного зіткнулися вантажний автомобіль «КамАЗ» та «Daewoo Lanos».

Внаслідок ДТП водія легкового автомобіля з діагнозом «Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, скальпована рана голови, закритий перелом правого ліктьового суглобу» шпиталізовано в 1-шу міську м. Тернополя, повідомляє Погляд.

 

  • Теги:

Коментарі (3)

Oleg

01/06/2017

І доки через це перехрестя будуть калічитися люди ?. Було вже декілька петицій на модернізацію цього перехрестя але ненабрало достатньої кількості голосів . Керівництво міста та Поліція задумайтеся це злочин бути байдужим

Oleg

01/06/2017

І доки будуть там люди сраждати ?Була петиція за модернізацію цього перехрестя не набрала 300 голосів

Валентин

01/06/2017

Все залежить, як буде оцінено ситуацію…
Варіантів два і шанси у кожного 50 на 50.
Можна говорити, що Daewoo Lanos повинен пропустити КамАЗ, а можна говорити і стверджувати, що для КамАЗа уже була заборона на проїзд(жовтий з перемиканням на червоний колір світлофора), а Daewoo Lanos звільняв перехресток і завершував маневр. Все за свідками і відеореєстратором.

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Що потрібно зробити, щоб розблокувати роботу міської ради?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
6 / 0,282 / 9.67m