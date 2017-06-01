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Аварія на об’їзній: вантажівка “пом’яла” легковий автомобіль. ВІДЕО
01/06/2017 1
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Вчора, 31 травня, на вулиці Будного зіткнулися вантажний автомобіль «КамАЗ» та «Daewoo Lanos».
Внаслідок ДТП водія легкового автомобіля з діагнозом «Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, скальпована рана голови, закритий перелом правого ліктьового суглобу» шпиталізовано в 1-шу міську м. Тернополя, повідомляє Погляд.
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Коментарі (1)
Валентин01/06/2017
Все залежить, як буде оцінено ситуацію…
Варіантів два і шанси у кожного 50 на 50.
Можна говорити, що Daewoo Lanos повинен пропустити КамАЗ, а можна говорити і стверджувати, що для КамАЗа уже була заборона на проїзд(жовтий з перемиканням на червоний колір світлофора), а Daewoo Lanos звільняв перехресток і завершував маневр. Все за свідками і відеореєстратором.