Аварія на Микулинецькій: один з автомобілів був у розшуку
29/11/2017 0
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27 листопада близько 08:15 години на вулиці Микулинецькій зіткнулися Ford Focus та Daewoo Lanos.
Обидва транспортні засоби отримали механічні ушкодження.
Патрульні, які виїжджали на місце події, при перевірці документів виявили, що автомобіль Daewoo Lanos знаходиться у розшуку Державної виконавчої служби.
Автомобіль евакуювали на арешт майданчик, повідомляють у патрульній поліції.
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