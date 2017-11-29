Аварія на Микулинецькій: один з автомобілів був у розшуку

29/11/2017 Розмір тексту:

27 листопада близько 08:15 години на вулиці Микулинецькій зіткнулися Ford Focus та Daewoo Lanos.

Обидва транспортні засоби отримали механічні ушкодження.

Патрульні, які виїжджали на місце події, при перевірці документів виявили, що автомобіль Daewoo Lanos знаходиться у розшуку Державної виконавчої служби.