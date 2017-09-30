Біля ринку перекинувся поліцейський автомобіль. ФОТО
30/09/2017 0
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ДТП сталося на перехресті вулиць Живова та Шептицького.
Як повідомляє Терен, там перекинувся поліцейський автомобіль.
За словами очевидців, автомобіль поліції охорони “Renault” рухався по дорозі з включеними блимавками, а автомобіль марки “Daweoo”, який також був учасником дорожнього руху, не надав переваги, через що і відбулося зіткнення.
В результаті цього поліцейська машина перекинулася. На щастя, ніхто не постраждав.
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