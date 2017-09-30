Біля ринку перекинувся поліцейський автомобіль. ФОТО

30/09/2017 Розмір тексту:

ДТП сталося на перехресті вулиць Живова та Шептицького.

Як повідомляє Терен, там перекинувся поліцейський автомобіль.

За словами очевидців, автомобіль поліції охорони “Renault” рухався по дорозі з включеними блимавками, а автомобіль марки “Daweoo”, який також був учасником дорожнього руху, не надав переваги, через що і відбулося зіткнення.

В результаті цього поліцейська машина перекинулася. На щастя, ніхто не постраждав.