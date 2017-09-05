Авантюристи з “Хеліксу” вербують тернополян в нову піраміду?

Про це пише інтернет-видання Тернополяни.

За інформацією сайту, його ініціативу підхопили інші особи, які вважалися одними з провідних активістів попередньої масштабної афери. Що найцікавіше, за останні тижні слідчі Генеральної прокуратури України провели ряд обшуків у так званих посередників продажу згаданої віртуальної валюти.

Варто зауважити, що за останніми даними поліції, вкладники «Хеліксу» не отримали ні копійки з втрачених 45 мільйонів гривень. У той же ж час Роман Фелик і надалі залишається активним у соціальних мережах. Тепер він пропагує вкладення грошей довірливих людей у купівлю криптовалюти «SwisCoin». Ще у минулому році він написав: «Так я активно займаюся компанією «SwisCoin», яка входить у компанію richlife. За три місяці мій чек тільки у цій компанії і тільки за активну роботу склав четверть мільйона доларів. А загальний чек команди сягає майже мільйона доларів».

У Романа Фелика, поряд і ще з одним звинуваченим у шахрайстві Богданом Воронцовим, з’явився і новий офіційний бізнес-партнер – ще один тернополянин Олексій Дідіченко, якому він не забуває дякувати у розкрутці нової бізнес-піраміди. Пан Дідіченко також був активним «директором» бізнес-піраміли «Хелікс». Та чомусь правоохоронні органи не взяли до уваги його активну діяльність.

Тепер найголовніше: у кінці серпня на сайті Генпрокуратури з’явилося повідомлення, що слідчі відомства активно зацікавилися діяльністю «продавців» криптовалюти «SwisCoin». Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, за оперативного супроводження Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та Департаменту оперативно-технічного забезпечення Національної поліції України, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом заволодіння коштами потерпілого за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК України.

Зокрема, встановлено, що громадяни України за попередньою змовою з громадянином Республіки Індії організували на території України злочинну схему, спрямовану на заволодіння коштами фізичних осіб, шляхом обману та зловживання довірою, в особливо великих розмірах. Ними був штучно створений комерційний проект щодо впровадження в Україні криптовалюти у вигляді «SwisCoin».

З метою залучення фізичних осіб як інвесторів вказаного проекту, зловмисниками у мережі Інтернет та в ході зустрічей було розповсюджено неправдиву інформацію про отримання надприбутків у разі передачі інвесторами готівкових коштів при купівлі «SwisCoin». Насправді ж отримані в інвесторів готівкові кошти не використовувались для їх цільового призначення щодо впровадження криптовалюти, а лише розподілялись між членами злочинного угрупування та привласнювались ними.

Внаслідок зазначених шахрайський дій вказані особи заволоділи коштами потерпілого на суму понад 500 тис доларів США.

На даний час проводяться санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях та місцях проживання осіб, які причетні до вчинення злочину. Вилучено грошові кошти, зброя, зовні схожа на автомат Калашникова, та бойові припаси до неї.

До слова, за скоєне кримінальне правопорушення вказаним особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.