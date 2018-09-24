Аташе посольства Чехії приїде до Тернополя на виставку коміксів

24/09/2018 Розмір тексту:

27 вересня о 16:00 у тернопільській галерії “Бункермуз” розпочнеться відкриття виставки “Тим часом в іншому місці … / Століття чеського коміксу”. На відкритті експозиції буде присутня культурна аташе посольства Чехії Люціє Ржегорнікова.

“Тим часом в іншому місці” — цими словами творці коміксів попереджають своїх читачів про те, що у пропонованій розповіді настає певний перелом — дещо змінилося, щось відтепер буде по- іншому. Адже зовсім не кожну історію — байдуже, цілком вигадану чи засновану на правдивому історичному підґрунті — можна без суттєвих втрат передати лише з однієї точки зору.

Сто років від утворення Чехословаччини пропонує унікальну нагоду заринутись в національну історію чеського коміксу (та образ історії в коміксі). Виставка представляє чеську творчість у всій багатогранності її форм та в історичному контексті.

Тематично спроектована так, щоб продемонструвати багатство ракурсів: сектори, що відображають конкретний жанр, перемежовуються із секціями, які змальовують стрижневі моменти чеської історії. Спрямуванням на ключові жанри, поворотні моменти та взаємне міжкультурне натхнення виставка пропонує прихильникам свого роду серію розповідей про сучасний чеський комікс і його “перше століття”.

Нехронологічний виклад історії чеського коміксу є особливо підходящим, аби показати, що тим часом в іншому місці – в іншому жанрі, іншою формою, по-іншому — чеський комікс знову крокував уперед. Якщо ми зрозуміємо минуле, ми зможемо зрозуміти і сучасність.