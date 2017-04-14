Асфальтування на вулиці Бережанській виконувалося правильно, – висновок комісії

14/04/2017 Розмір тексту:

Днями місцеві активісти поширили відео з асфальтування вул. Бережанської, де стверджували, що працівники «Міськшляхрембуд» вкладали асфальт у воду. Після цієї публікації ситуацію розглянули на комісії у складі керівників управління житлово-комунального господарства та відділу технагляду.

Комісія дійшла до висновку, що асфальтування на вул. Бережанській виконано технологічно правильно.

«12 квітня «Міськшляхрембуд» готував до поточного ремонту вулиці Бережанська та Гетьмана І.Мазепи, проводив фрезерування. Глибина деяких відфрезерованих ділянок сягала 13 см, тому було прийнято рішення, для безпечного руху транспорту, облаштувати нижній шар асфальтобетонного покриття, – розповідає начальник відділу технагляду Олег Вітик. – Зазначу, що перед вкладанням асфальту проводиться праймерування бітумною емельсією, яка виготовлена на основі води. Окрім того, даний вид робіт, при температурі асфальту 160 градусів, не боїться помірних опадів. Враховуючи ситуацію, що склалася, виконання робіт на ділянці на вул. Бережанська виконано технологічно правильно».

До слова, верхній шар асфальтобетонного покриття на цій вулиці буде облаштовано при сприятливих погодних умовах.