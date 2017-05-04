“Арт-двір” у Бучачі відкриває новий сезон

04/05/2017 Розмір тексту:

Шостий сезон масштабного мистецького проекту «Арт-Двір» стартує у Бучачі 7 травня. За кілька років цей проект став еталоном вуличного мистецтва і візитною карткою міста.

«Арт-Двір» – громадська ініціатива жителів Бучача. Це мистецька сцена у єдиному давньому дворі, котрий зберігся в архітектурному ансамблі міста. За допомогою креативної програми проект має на меті популяризувати культуру в місті і таким чином розвивати громаду. З травня до жовтня у невеликому дворику щонеділі відбуватимуться виступи музичних колективів, письменників, поетів, театральних об’єднань. Це також місце для виставок художників, скульпторів, фотографів.

– На офіційному сайті «Арт-Двору» вже анонсовано деталі цього сезону, – зазначають організатори проекту. – А в день відкриття, сьомого травня о 18.00, ми розкажемо, що чекає відвідувачів «Арт-Двору» упродовж літа, анонсуємо виконавців, які виступлять на концертній площадці. Почуємо гру та спів гурту «Ефект пам’яті», вокально-хореографічної студії «Перлина», Богдана Кота, Насті Кавецької, інструментального ансамблю «Опус», Марії Ковдри та інших. Відкриття нового сезону «Арт-двору» відбудеться за будь-якої погоди.

Координатори проекту щиро запрошують жителів і гостей Бучача розділити разом з ними першу неділю травня у неймовірній мистецькій атмосфері.

Ольга Трач