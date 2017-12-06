Архієреї УПЦ МП з Тернопільщини з’їздили в Москву

06/12/2017 Розмір тексту:

З 29 листопада по 4 грудня в Москві відбувся Архієрейський собор Російської Православної Церкви, до якого долучились представники УПЦ МП з Тернопільщини.

Очільник Тернопільської єпархії митрополит Сергій, настоятель Почаївської Лаври митрополит Володимир та ректор Почаївської духовної семінарії єпископ Серафим допомогли РПЦ узаконити рішення Собору, які остаточно поклали край самостійності УПЦ від Росії. Тепер священикам в обов’язковому порядку слід молитовно згадувати в літургіях патріарха Кирила, а більшість рішень УПЦ МП потребуватимуть затвердження в Москві.

Ще однією причиною, за яку владикам УПЦ МП з Тернопільщини доведеться оправдовуватись перед власною паствою, стала участь в архієрейському соборі президента Російської Федерації Владіміра Путіна. У своїй вітальній промові В. Путін серед іншого подякував церкві московського патріархату за співпрацю з державними органами, а у відповідь від архієреїв РПЦ та УПЦ МП отримав побажання «долгих лет жизни, крепкого здоровья, помощи Божией в высокой миссии», яку, на їхню думку, Путіну «поручил Господь».

Не так давно Тернопільська облрада заборонила проводити в нашій області концерти артистам, котрі виступали в Російській Федерації. Гастролі ж священиків УПЦ МП на території країни-агресора допоки залишаються поза увагою можновладців.