Архиєпископський фонд Чехії привіз дітям з Тернопільщини різдвяні подарунки. ФОТО

05/01/2018 Розмір тексту:

У благодійному фонді “Карітас” хлопці та дівчата з багатодітних сімей отримали Різдвяні подарунки. Справжні святкові сюрпризи підготували для них представники партнерського Архієпископського фонду Чехії.

Таким чином чеські родини приєдналися до благодійної акції «Різдвяний подарунок», яку вкотре організовує тернопільський «Карітас».

«Завдяки акції багато дітей стали щасливими отримавши подарунки. У цих пакунках багато різних речей, які знадобляться нашим дітках з багатодітних родин. Це одяг, взуття, речі першої необхідності, канцелярські прилади, ну і звісно солодощі. Для багатьох сімей – ця допомога має особливе значення, діти отримують саме те, чого не завжди можуть їм дати батьки. Ми щиро вдячні нашим чеським партнерам за допомогу, підтримку та співпрацю», – відзначив директор Тернопільського благодійного фонду «Карітас» о. Андрій Марчук.

В акції «Різдвяний подарунок» взяли участь не лише тернопільські родини, приїхало чимало сімей з районів області. До прикладу, родина Ярослава Чорнія з Бучацького району, у якій виростає десятеро дітей.

«Благодійна допомога у Різдвяні свята нам приносить особливу радість. Щиро дякуємо за подарунки. Наші діти щасливі і дуже задоволені», – каже батько десяти дітей Ярослав.

Загалом подарунки отримало більше сотні дітей з Тернопільщини.

Софія Романська