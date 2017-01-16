Арештоване майно керівників “Хеліксу” оцінюють у 27 мільйонів гривень

16/01/2017 Розмір тексту:

Збитки, завдані вкладникам товариства «Хелікс Кепітал Україна» сягнули вже 27 мільйонів гривень. До правоохоронців із відповідними заявами звернулося 350 потерпілих. Про це під час підсумкової прес-конференції 16 січня повідомив Олександр Богомол, начальник Головного управління Національної поліції у Тернопільській області.

Нагадаємо, що кримінальне провадження стосовно керівників фінансової піраміди «Хелікс» було порушене ще у січні 2016 року. Утім, підозрюваних затримали тільки в останні місяці року, що минув. За деякий час троє звинувачених у шахрайстві внесли заставу і були звільнені з-під варти. Слідство у цій справі триває. В обласному управлінні поліції зазначають, що якщо у суді визнають підозрюваних шахраями, то арештоване майно буде реалізоване і потерпілі зможуть отримати компенсацію.

– На сьогодні збитки, завдані потерпілим у цьому кримінальному проваджені – 27 мільйонів 632 тисячі 214 гривень, – розповів Олександр Богомол. – Маємо звернення 350 заявників. Нами накладено арешт на автомобілі, середня ринкова їх вартість приблизно 12 мільйонів гривень. За таку суму, у разі позитивного судового рішення, і їх реалізації, вони не продадуться, але допомогти потерпілим буде можливість. У разі рішення суду про конфіскацію і продаж майна, квартири і будинки, на які накладено арешт, будуть реалізовані приблизно за 15 мільйонів гривень. Крім цього, вилучена готівка у різній валюті, в еквіваленті до гривні становить приблизно мільйон гривень. По карткових банківських рахунках маємо суми невеликі – у загальному до півмільйона. Зараз проводиться технічна робота по збору матеріалів щодо кількості потерпілих, проводяться окремі експертизи. Те розслідування, яке б підтвердило злочинні дії цих трьох осіб, було проведене ще до їх затримання: коли ми їх затримували ми вже знали, що через добу прокурор підпише підозру і визнає, що є достатньо доказів шахрайської схеми у цій фінансовій піраміді.

Підозрюваними була оприлюднена інформація, що вони готові віддавати вкладникам належні їм кошти. І для цього навіть відкрили новий офіс «Хеліксу» у Тернополі. Утім, Олександр Богомол, зазначив, що він на 99,9% впевнений, що керівники фінансової піраміди грошей повертати не будуть. А новий офіс правоохоронці перевірять, і якщо будуть підстави вважати, що майно у ньому належить «Хеліксу», то на нього теж накладуть арешт.

Ольга Трач

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