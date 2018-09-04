“Антирейдерський” земельний закон, до створення якого долучився нардеп з Тернопільщини Микола Люшняк, уже вступив в дію

ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» врегулює низку наболілих земельних проблем.

Документ передбачає можливість обміну земельними ділянками державної та комунальної власності, що розташовані у масиві земель сільськогосподарського призначення, на рівноцінні ділянки приватної власності у такому масиві з однаковою нормативною грошовою оцінкою. Орендарі, які використовують 75 % земель масиву, повноправно обмінюватимуться правами користування з власниками та користувачами земельних ділянок, які розташовані серед масиву.

– Збалансований антирейдерський земельний закон є результатом наших спільних напрацювань з колегами – народними депутатами. Він втілює в життя багато практичних аспектів, які є важливими для власників земельних ділянок та землекористувачів. Завдяки прийнятому документу до Державного земельного кадастру вноситимуться відомості про усі землі сільськогосподарського призначення. Також знизиться ризик появи штучних перешкод землекористувачам під час встановлення меліоративних систем для зрошення земельних масивів. Окрім цього, відтепер можна буде використовувати земельні ділянки с/г призначення, розташовані в масиві земель такого призначення, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва без зміни цільового призначення, – зазначив Микола Люшняк.

За словами народного депутата, завдяки новому закону місцеві бюджети зможуть отримувати додаткові надходження від надання в оренду земель, які ще неповністю розпайовані колишніми членам колективних сільськогосподарських підприємств. Об’єднані територіальні громади у свою чергу стануть власниками земельних ділянок ліквідованих колективних сільськогосподарських підприємств, які розташовані на їхній території.