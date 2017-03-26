Американці розказали тернополянам, як досягати високих цілей

26/03/2017 Розмір тексту:

Як стати щасливим і досягти поставлених цілей, – про це та інше йшлося під час зустрічі відомого американського подружжя Деріла й Терези МакКарті з тернопільською молоддю у навчальному центрі «Успіх». Зокрема американці розповідали, як зробити більше і при цьому витратити менше часу.

Кожна людина хоче бути щасливою й успішною. Ці дві категорії – успіх і щастя, взаємопов’язані між собою. Нещаслива людина не може досягти успіху, – констатують експерти. І в кожного є власна формула щастя. «Насамперед щастя – це відчуття задоволення, воно можливе, коли ти в мирі з людьми й Богом. Моє щастя заховане в спілкуванні з Творцем», – відзначила доктор педагогічних наук Тереза МакКарті. За її словами, людина покликана творити щастя навколо себе.

«У процесі досягнення цілей важливо бути щасливою людиною всередині. Також варто пам’ятати, що велика цінність – це час. Кожна людина має 168 годин на тиждень. І виникає питання, як ми витрачаємо ці години. Я закликаю усіх до великих цілей, вони реальні, якщо досягати їх поступово, малими кроками, але важливо постійно рухатися. І також необхідно пам’ятати, що важливе – рідко термінове, а термінове – рідко важливе. Найкращий час доби варто приділяти дійсно важливим справам», – зауважив віцепрезидент Східноєвропейського лідерського форуму Деріл МакКарті.

До слова, американські спікери побували в усіх вищих навчальних закладах Тернополя. Ці зустрічі відбулися з нагоди відзначення 500-річчя Реформації в Україні.