Алкоголь перевищував норму у 13 разів: у Тернополі черговий п’яний водій скоїв аварію. ФОТО

12/09/2018 Розмір тексту:

З вини водія у стані сильного алкогольного сп’яніння трапилася автопригода на вулиці Мазепи 11 вересня близько 1-ї години ночі. 38-річний водій ЗАЗ виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем Ford Mondeo.

Винуватець ДТП пройшов алкотест на місці. Результат – 2,43 проміле, що майже в 13 разів перевищує допустиму норму.