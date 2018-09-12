Алкоголь перевищував норму у 13 разів: у Тернополі черговий п’яний водій скоїв аварію. ФОТО

12/09/2018 0
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З вини водія у стані сильного алкогольного сп’яніння трапилася автопригода на вулиці Мазепи 11 вересня близько 1-ї години ночі. 38-річний водій ЗАЗ виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем Ford Mondeo.

Винуватець ДТП пройшов алкотест на місці. Результат – 2,43 проміле, що майже в 13 разів перевищує допустиму норму.

Відтак на водія патрульні склали 2 адмінпротоколи: за керування напідпитку та вчинення ДТП.

У кермувальника інспектори вилучили посвідчення водія та видали тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом. Транспортний засіб евакуювали на арештмайданчик, повідомляють у патрульній поліції Тернополя.

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