Активна позиція громадськості – рушійна сила для покращення довкілля
Перевірку правомірності спуску ставу площею 64,526 га на території Джуринської сільської ради Чортківського району, який знаходиться в оренді, проведено Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області 31.10.2017р. за зверненням громадян с. Слобідка Джуринська. Негативну реакцію громади села викликали дії місцевого підприємця Мізероти І.С. – орендаря ставка.
Про це повдіомляють у прес-службі Тернопільської ОДА.
У ході розгляду звернення проведено обстеження ставу та проаналізовано дозвільні документи. Встановлено, що спуск ставу підприємець здійснює на підставі режиму роботи водного об’єкту, виданого йому Державним агентством водних ресурсів !!! з порушенням вимог ст.76 Водного кодексу України (відсутні правила експлуатації водного об’єкту, не враховано екологічні вимоги та інтереси всіх водокористувачів, інформація про які наявна у Джуринській сільській раді стосовно маловоддя), не враховано невиконання вимог 3 і 4 пунктів дозволу на спеціальне водокористування, не вирішено питання щодо права користування гідротехнічними спорудами.
Як наслідок, ФОП Мізероті І.С. Інспекцією оформлено припис, яким його зобов’язано припинити спуск ставу з 31.10.2017 р., як такий, що суперечить вимогам природоохоронного законодавства. Отримання припису підприємець уникав, через що його залишено Джуринському сільському голові для вручення підприємцю.
Одночасно, завідувачу сектору Державного агентства водних ресурсів у Тернопільській області Інспекцією надіслано припис, яким зобов’язано анулювати в установленому законом порядку режим роботи водного об’єкту (документа, що згідно якого і проводився спуск ставу), виданого згаданому орендарю, як такий, що суперечить вимогам природоохоронного законодавства з 31.10.2017 р.
Листом від 01.11.2017р. сектором Державного агентства водних ресурсів у Тернопільській області відкликано режим роботи водного об’єкту на 2017-2018 р., в результаті чого спуск води зі ставу заборонено.
Завдяки небайдужості громадськості та непохитній позиції Інспекції вдалося не допустити знищення водного об’єкту та порушення інтересів усіх водокористувачів.
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