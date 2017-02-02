Активісти звинувачують заступника Барни у брехні

31/01/2017 Розмір тексту:

Тернопільські активісти з різних громадських організацій, які в липні 2016-го об’єдналися в ГО «ЕкоМайдан» і ввійшли до складу робочої групи, створеної при ОДА з метою протидії беззаконню в сфері екології, заявили про свій вихід.

Тоді в липні керівником робочої групи призначили заступника голови Тернопільської ОДА Івана Крисака, який «докерувався» до того, що активісти змушені були заявити, що більше працювати під його головуванням не будуть. Про це вони офіційно заявили 30 січня під час прес-конференції, присвяченій збереженню Дністра, повідомляє Галас.

Причин для такої заяви в активістів було кілька й, зокрема, нещодавня поїздка на Новодністровську ГЕС.

– Найбільше з цієї екскурсії нас вразило те, що представники від Заліщицького району перебували в стані алкогольного сп’яніння, а саме Зеленогаївський сільський голова й голова Заліщицької РДА, – зазначив керівник ГО «Скеля» Андрій Об’єщик. – Ми, звичайно, не перевіряли їх на вміст алкоголю в крові, але й без того було зрозуміло, що вони напідпитку. Мені навіть довелося викликати охоронця, бо Зеленогаївський голова некоректно висловлювався й почав ображати людей. Я вважаю, що державний службовець не мав права так поводитися. А тому після того, як ми їх заспокоїли здивувало, що пан Крисак не звернув жодної уваги на цю подію й нічого не сказав своїм підлеглим.

Обурило активістів і те, що після поїздки на Новодністровську ГЕС Іван Крисак на телебаченні сказав, що 70% із тих, хто їздили на екскурсію, не заперечують проти будівництва каскаду ГЕС.

– Тому ми хочемо наголосити, що це повна брехня, – зауважує Андрій Об’єщик. – А відтак, у світлі тих подій, що склалися хочу зазначити, що ми є представниками створеної робочої групи при ОДА з приводу протидії беззаконня в сфері екології й повідомляємо про вихід із цієї робочої групи, яку очолює Іван Крисак. У кінці 2016 року ми його просили прозвітувати як керівника робочої групи, проінформувати нас і громадськість про зроблене, однак він нам відмовив. Бачимо, що група не працює і надалі за нашої участі та ще й під керівництвом Крисака працювати не буде. Якщо Степан Барна хоче з нами співпрацювати, то має змінити керівника або ж взяти керівництво в свої руки, бо наразі видно лише те, що між владою і громадськістю – велика прірва…