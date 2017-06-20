Активісти “Правого сектору” перекрили дорогу біля обласної прокуратури. ФОТО

20/06/2017 0
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Активісти Правого сектору, Національного корпусу та «Народної ради» зібралися під будівлею прокуратури Тернопільської області, аби отримати офіційний коментар по справі вбивства кременецького активіста Віталія Ващенка.

Оскільки до пікетувальників ніхто не вийшов, вони перекрили дорогу біля міської ради, та пообіцяли, що не розблокують її, поки не отримають усіх відповідей, повідомляє Терен.

 

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