Активіст з Тернопільщини порадив Добкіну вживати менше психотропних препаратів. ВІДЕО

20/04/2018 Розмір тексту:

Член проводу Правого сектора із Тернопільщини мав суперечку із нардепом Михайлом Добкіним у програмі «Гра з вогнем» на телеканалі ZIK.

Темою програми був перехід церков Української Православної Церкви від Московського патріархату до Київського на території Західної України, зокрема Тернопільщини, пише Терен.

Як пояснив активіст Василь Лабайчук, неодноразово на територію церков «вривалися тітушки» та не дозволяли вірянам перейти під опіку Київського патріархату, тоді на захист грормадян ставали представники Правого сектору. У свою чергу, Михайло Добків просто посміявся та сказав «які можуть бути тітушки на території Тернопільщини, вони там просто не виживуть».

Після чого Вались пояснив нардепу звідки беруться «тітушки» та хто їх фінансує і на завершення програми порекомендував перестати вживати психотропні речовини.