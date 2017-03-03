Активіст показав, як начальник тернопільської поліції “виконує важливе доручення”

Світлину у мережі Facebook оприлюднив Іван Ковалик, повідомляє сайт Тернополяни.

«В той час коли Олександр Богомол вирішує державні справи на сесії Тернопільська обласна рада, його підлеглий юрист-земельник – Сергій Гаврилюк, в робочий час, виконує важливе доручення виконавчого комітету Тернопільської міської ради!», – зауважив пан Іван.

Варто додати, що під постом у соцмережі триває жваве коментування події. Одні зазначають, що в обідню пору правоохоронець може робити все, що завгодно. Натомість Іван Ковалик додає, що обідня перерва у Сергія Гаврилюка розпочалася об 11:30.

Нагадаємо, 24 лютого на сесії міської ради депутати затвердили нового члена виконавчого комітету. Ним став новий начальник міського управління Національної поліції Сергій Гаврилюк. Щоправда, у громадських активістів виникли зауваження його повноваження у цьому органі.