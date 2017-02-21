Актор тернопільського драмтеатру після вистави перерізав горло світлотехніку. ВІДЕО

20/02/2017 Розмір тексту:

Кривава драма розігралася за лаштунками тернопільського драмтеатру.

Після того, як стихли овації і опустився занавіс, актор накинувся з ножем на світлотехніка. Лезо пройшо у кількох міліметрах від сонної артерії.

Нині потерпілий перебуває у реанімації. Нападника затримано. Виявилося, що він уже кілька років страждає від наркотичної залежності. Нещодавно чоловіка виписали з наркодиспансеру.

Детальніше – в сюжеті телеканалу Україна.