Актор тернопільського драмтеатру після вистави перерізав горло світлотехніку. ВІДЕО

20/02/2017 0
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Кривава драма розігралася за лаштунками тернопільського драмтеатру.

Після того, як стихли овації і опустився занавіс, актор накинувся з ножем на світлотехніка. Лезо пройшо у кількох міліметрах від сонної артерії.

Нині потерпілий перебуває у реанімації. Нападника затримано. Виявилося, що він уже кілька років страждає від наркотичної залежності. Нещодавно чоловіка виписали з наркодиспансеру.

Детальніше – в сюжеті телеканалу Україна.

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