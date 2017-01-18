“Агропродсервіс” вітає з Водохрещам!
18/01/2017 0
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Дорогі клієнти та партнери.
А той третій празник – святе Водохреща. Радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий народився – колядують українці, вітаючи один одного з Різдвяними святами.
Від імені колективу компанії «Агропродсервіс» бажаємо всім здоров’я – міцного, як Йорданські морози; достатку – рясного, як Йорданська вода; щастя – щирого, як Йорданське віншування.
Мирного неба нам усім та процвітання нашій Україні.
Христос Рождається!
Славімо Його!
Генеральний директор компанії «Агропродсервіс» Іван Чайківський
Директор ПАП «Агропродсервіс» Андрій Баран
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