“Агропродсервіс” вітає з Водохрещам!

18/01/2017 Розмір тексту:

Дорогі клієнти та партнери.

А той третій празник – святе Водохреща. Радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий народився – колядують українці, вітаючи один одного з Різдвяними святами.



Від імені колективу компанії «Агропродсервіс» бажаємо всім здоров’я – міцного, як Йорданські морози; достатку – рясного, як Йорданська вода; щастя – щирого, як Йорданське віншування.

Мирного неба нам усім та процвітання нашій Україні.

Христос Рождається!

Славімо Його!

Генеральний директор компанії «Агропродсервіс» Іван Чайківський

Директор ПАП «Агропродсервіс» Андрій Баран