“Агропродсервіс” вітає з Водохрещам!

18/01/2017 0
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Дорогі клієнти та партнери.

А той третій празник – святе Водохреща. Радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий народився – колядують українці, вітаючи один одного з Різдвяними святами.

Від імені колективу компанії «Агропродсервіс» бажаємо всім здоров’я – міцного, як Йорданські морози; достатку – рясного, як Йорданська вода; щастя – щирого, як Йорданське віншування.

Мирного неба нам усім та процвітання нашій Україні.

Христос Рождається!

Славімо Його!

 

Генеральний директор компанії «Агропродсервіс» Іван Чайківський

Директор ПАП «Агропродсервіс» Андрій Баран

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