“Агропродсервіс” відповідально ставиться до доріг області, не перевантажуючи свої автомобілі

10/10/2017 Розмір тексту:

Компанія «Агропродсервіс» увійшла в завершальну стадію збору цукрового буряка. Це означає, що складовані на полях солодкі корені починають вивозитися на заводи, з якими компанія має укладені договори на прийом цукрових буряків.

Вбачаючи свою відповідальність за стан доріг області, компанія зобов’язала власних та найнятих перевізників вантажити автомобілі та причіпи виключно допустимою нормою навантаження. За понаднормову вагу – компанія прийняла рішення не оплачувати.

Ще однією з умов виїзду автомобілів з полів, є обов’язкова помивка коліс чи інших забруднених елементів вантажівок.

«Ми це робимо і для того, щоб не нищити та не забруднювати дороги і для того, щоб інші учасники дорожнього руху не наражалися на небезпеку на можливо поганій чи слизькій дорозі», – коментують в компанії.

Як відомо, поліція також звернулася до керівників сільськогосподарських підприємств з проханням не забруднювати проїзних частин та смуг відведення автомобільних доріг.