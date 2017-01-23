“Агропродсервіс” – учасник європейської асоціації “Дунайська соя”

23/01/2017 Розмір тексту:

В переддень нового 2017 року в компанії «Агропродсервіс» відбулася важлива подія, яка наблизила це підприємство до ринків Європи – їм підтвердили дійсне членство в Асоціації Просування Виробництва Європейської Сої «Дунайська соя». Асоціація уповноважена використовувати свою назву в скороченій версії: «Verein Donau Soja» (Асоціація «Дунайська соя»).

Про це повідомляє сайт компанії.

Зрозуміле прагнення нашої компанії стати частиною престижної динамічної організації, що представляє свої економічні, політичні і громадські інтереси, як на території Європи, так по всьому світу.

Асоціація об’єднала представників громадського суспільства, політики та бізнесу від кожної ланки – від виробників насіння сої до виробників продуктів харчування і роздрібної торгівлі.

До складу дійсних членів Асоціації «Дунайська соя» входять сільськогосподарські і промислові підприємства, також наукові заклади країн Дунайського регіону Європи.

Основною метою Асоціації є підтримка широкою громадськістю вирощування не-ГМО сої контрольованого походження. Адже в суспільстві ведуться гострі дискусії щодо впливу ГМО на здоров’я людей та тварин, а також збільшення використання гербіцидів суцільної дії, що використовуються при вирощуванні генетично-модифікованої сої.

Асоціація зацікавлена в просуванні і підтримці вирощування не-ГМО сої і гарантуванні стабільних поставок соєвого білка в Європу, а також виробництві продуктів харчування і кормів, що не містять ГМО.

Робота Асоціації сприяє екологізації сільського господарства в Дунайському регіоні, а також створення здорового навколишнього середовища і здорового харчування для людства, шляхом виробництва не-ГМО продуктів.

Підтвердження членства в даній організації – це лише перша сходинка співробітництва, що стала можлива завдяки наполегливій роботі комерційного директора компанії Тараса Барана та агронома-консультанта Любові Джурик. Попереду ж наше підприємство очікує серйозна широкомасштабна робота, що передбачає сертифікацію всіх етапів виробництва до стандартів якості та безпечності продуктів харчування, згідно вимог Європейського Союзу. Починаючи від вирощування сої і її переробки, аж до отримання кінцевої продукції тваринництва (м’яса і молока).

Для компанії «Агропродсервіс» членство в Асоціації «Дунайська соя» є дуже важливим, адже принципово в господарстві вирощують тільки ті сорти сої, які не містять ГМО. І з кожним роком компанія нарощує площі зайняті під посівами не-ГМО сої на насіннєві, товарні та кормові цілі.

Тому, після проходження всіх етапів сертифікації, наша компанія зможе використовувати маркування «Дунайська соя» на своїй продукції, що означатиме для всіх споживачів високу якість та безпечність.