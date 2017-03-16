“Агропродсервіс” – чемпіон Вищої ліги Тернопільщини з футзалу

16/03/2017 Розмір тексту:

Футзальна команда “Агропродсервіс” за підсумками чемпіонату Тернопільської Вищої бізнес-ліги завоювала золоті медалі. “Віго” – другий, третім став “Вікінг”.

Про це повідомляє “Галичина спортивна“.

На звання чемпіона претендували одразу дві команди – “Віго” та “Агропродсервіс”. Останні випереджали своїх конкурентів лише на одне очко. Тож в заключних матчах обидвох претендентів на “золото” влаштовувала лише перемога і осічка конкурента.

“Віго” зі своїм завданням впорався, обігравши “Агрон ОТГ” 8:5 і сподівався на втрату очок “Агропродсервіса” у матчі зі “Зборовом”. Проте дива не сталося, хоча матч став гідним фіналу. Двічі за ходом гри “Зборову” вдавалося скорочувати відрив у рахунку до мінімуму, але кінцівка гри показала чемпіонські амбіції “Агропродсервісу”, який тріумфував з рахунком 4:2 та здобув золоті нагороди. Відтак “Віго” задовільнився лише другим місцем.

На чемпіонаті кращим бомбардиром став Віктор Ковалик з “Арс-Кераміки”, кращим захисником Ярослав Алексевич з Allure, кращим воротарем – гравець “Віго” Тарас Таращук, кращим нападником Дзюба Василь з “Вікінга”. А звання кращого гравця Вищої ліги по праву виборов лідер “Агропродсервіса” – Автанділ Гвіанідзе.

Для довідки:

Склад команди переможців Тернопільської Вищої футзальної ліги: Владислав Бритковський, Руслан Мазур, Петро Бадло, Ігор Бадло, Андрій Скакун, Автанділ Гвіанідзе, Олег Горенчук, Тарас Даньків, Віталій Коломієць, Андрій Малащук, Руслан Муляр, Матвій Николайчук, Віталій Павлович, Олександр Паламар, Ігор Панчук, Микола Салик, Богдан Слоневський, Юрій Сорочан, Олександр Стахів, Михайло Федорків, Олександр Юрчак.

Фото з сайту компанії “Агропродсервіс”