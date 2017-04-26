Замовлена агрохолдингом “Мрія” тітушня з Харкова чинить розправу над тернополянами? ВІДЕО

26/04/2017 Розмір тексту:

Кілька днів тому в Тернополі з особливою жорстокістю побили бійця АТО, відомого біатлоніста Олександра Починка. Як виявилося, побої чоловіку завдали з десяток харківчан, більшість з яких раніше працювали в харківському “Оплоті”.

На фото: Ветеран АТО, спортсмен-біатлоніст Олександр Починок

Розправа над бійцем АТО сталася в ресторані готелю “Глобус”. Того вечора Олександр зустрічався з бойовим побратимом в ресторані при готельному комплексі. Спочатку відвертими сепаратиськими вигуками та тостами “за русскій мір” харківські сепаратисти, які знаходились у тому ж залі, навмисно провокували конфлікт із ветеранами АТО, а дочекавшись, поки товариш Олександра вийде до вбиральні і той залишиться наодинці – підступно накинулися на добровольця. Зі слів Олександра “тітушня” стрибала на нього просто зі столу, поки він, скривавлений, лежав на підлозі:

“На мене стрибали зі столу. Навіть не можу сказати, скільки разів ці виродки повторили такий спосіб побиття”, – каже ветеран АТО.

Із різаною раною обличчя, струсом мозку та травмою хребта Олександра Починка доправили до лікарні.

У неділю ввечері під стінами Тернопільської ОДА відбувся мітинг з приводу даного інциденту. Терміново мобілізувалися усі бійці АТО та ветерани. Чоловіки вимагали, аби керівництво обласної поліції, згідно закону, покарало харківських рейдерів-сепаратистів, які жорстоко побили добровольця та відомого спортсмена Олександра Починка. Однак поліція лише переписала прізвища учасників бійки і відпустили харківських молодиків.

За інформацією місцевих ЗМІ та громадських активістів, “тітушки” з Харкова приїхали на замовлення агрохолдингу “Мрія”. Впродовж цілого місяця найманці з колишнього терористичного угрупування “Оплот” перебували на території Тернопільської області.

В готелі “Глобус”, де власне і трапилось побиття, близько 40-ка харківських рейдерів-сепаратистів облаштували собі базу, звідки виїжджали “на завдання” у села Тернопільщини. Не криючись, “тітушки” із арсеналом зброї в багажниках роз’їжджали селами та чинили свавілля прямо на очах у тернопільської поліції. Як стверджують активісти, колишні сепаратисти, а тепер рейдери захоплювали дрібні та середні агропідприємства Тернопільщини та змушували селян оформлювати землю на “Мрію”. Проте дій з боку правоохоронців не було жодних.

На фото: харківські рейдери-“оплотівці” під час одного із силових захоплень підприємств на Тернопільщині

Тож, враховуючи, особливу зухвалість заїжджих рейдерів та показову бездіяльність місцевої поліції, виконати роботу із забезпечення правопорядку на Тернопільщині вирішили ветерани та бійці АТО.

На фото: ветерани АТО та громадські активісти Тернополя пікетують ОДА у підтримку побратима О.Починка та селян

Після побиття побратима серед бійців АТО розпочалася народна мобілізація, і вже за кілька годин на дороги області для перехоплення найманців агрохолдингу “Мрія” вийшли сотні добровольців. Налякані народним гнівом харківські рейдери-оплотівці залишили межі Тернополя. На двох чорних позашляховиках і мікроавтобусах найманці намагалися сховатись у лісосмузі, проте біля села Плугів Зборівського району тітушок перехопили місцеві ветерани АТО. Після попереджувального пострілу “оплотівці” із харківської псевдо-охоронної фірми склали зброю та здалися.

За фактом побиття ветерана АТО, Олександра Починка розпочато кримінальне провадження. Проте селяни та військові побратими стверджують, що поліція покриває харківських “тітушок”. Тож, схоже, згуртовані селяни та ветерани АТО Тернопільщини будуть вимушені і надалі давати відсіч харківськім бандитам власноруч.