Аграрна партія виграла вибори в Зборівську міську раду

13/11/2017 Розмір тексту:

На сайті Центральної виборчої комісі оприлюднено кількість мандатів, які здобули політичні партії на виборах до Зборівського міської ОТГ.

Як ми розповідали раніше, першість у зборівських виборах несподівано здобула Аграрна партія. У них буде 8 мандатів.

У БПП – 7 мандатів, у “Батьківщини” – 5. По два мандати за підсумком підрахунку голосів здобули “Свобода” та рух Валентина Наливайченка “Справедливість”.

Цікаво, що ціна проходження 5% бар’єру – 338 голосів.

За бортом Зборівської міськради опинились – “Громадянська позиція”, УКРОП, Радикальна партія, Рух Саакашвілі та інші менш відомі політичні сили.