Аграрна партія проходить тест на демократію – Іван Чайківський

19/09/2018 Розмір тексту:

Непроста ситуація, що склалася в Аграрній партії, набула публічного розголосу. Йдеться про те, що більшість членів політради і обласних організацій аграріїв висловили недовіру голові партії Віталію Скоцику за бездіяльність і порушення норм Статуту. Попри це представники аграрної більшості переконані: Аграрна партія, яка має активні діючі осередки в областях України, і в цьому проявляється її міцність і сила, переживає нормальні демократичні процеси – йде шляхом трансформації, долає проблеми росту і, зрештою, набирає ваги.

«Партія довела, що має сильне членство, яке здатне відстоювати свою позицію. Ми готові взяти на себе відповідальність за подальшу долю і розвиток нашої політичної сили», – підкреслює голова Тернопільської обласної організації Аграрної партії України Іван Чайківський, коментуючи ситуацію.

За його словами, непорозуміння виникло через небажання голови партії Віталія Скоцика підписати ухвалені у законний спосіб рішення політичної ради і сісти за стіл переговорів з партійним активом. Окрім того, керівник партії не взяв участі в ініційованій головами обласних осередків зустрічі у Львові, таким чином уникаючи з однопартійцями розмови про причини непорозуміння.

10 вересня голови 9-ти обласних організацій публічно оголосили свою позицію щодо ситуації, яка склалася в Аграрній партії, продемонструвавши єдність та щире бажання вирішити наявний конфлікт. Партійці заявили про незаконність підстав не підписувати легітимно ухвалене рішення політради партії від 15 серпня 2018 року, в якому йдеться про утримання від об’єднання партії з іншими політсилами, підсилення голови партії новими заступниками – представниками обласних організацій, визначення стратегії партії, орієнтованої на парламентські вибори, повернення до питання участі у президентських виборах у грудні поточного року.

«Це абсолютно прозорі та зрозумілі статутні вимоги. Саме від голови партії Віталія Скоцика всі чекали підпису під колегіальним рішенням або пояснення, чому цього не зроблено та з яких мотивів. Паралельно всі готувалися до скликаної на 13 вересня наступної політради», – розповів член політради Володимир Мужевич.

Проте голова АПУ проігнорував думку однопартійців, не прибув на заплановані збори і вдався до подальших нелегітимних дій, скликавши «альтернативну політраду», не повідомивши про це понад 80 із 139 членів політради. Як з’ясувалося згодом, з невідомих причин Скоцик зібрав своїх прихильників не в партійному офісі у столиці, а в одному із заміських готелів десь у лісі на Київщині.

Голова Тернопільської обласної організації АПУ переконаний, що в партії нема розколу. Проте вимога дотримуватися Статуту і виконувати в законний спосіб ухвалені колегіальні рішення стосується не лише рядових партійців, які формують обличчя партії, а й її керівника. Аграрна партія – єдина в Україні політична сила, яка формується з низів до верху, і прислухатися до думки рядових партійців – пряма ознака демократичного устрою партії. Аграрна більшість не хоче загострення конфліктів, але в ситуації, що склалася, партія має пройти тест на зрілість, а ті, що не погоджуються із законними вимогами, повинні залишити її лави.

За дивним збігом, прихильниками нинішнього голови АПУ Віталія Скоцика залишаються представники осередків на півні і сході України. Досить подивитися на карту, аби зауважити, що саме ці регіони у 2014 році за кремлівським планом мали увійти у так званий проект «Новоросія».

Аграрна партія України – самодостатня політична сила, яка може пройти до Верховної Ради і вже сьогодні брати на себе відповідальність за країну. Вона залишається відкритою для людей, які готові до діалогу заради збереження партії і розвитку України.

«Аграрна партія демократична – і в цьому наша сила. Кожен повинен знати, що саме від нього залежить шлях розвитку політичної сили, коли кожен знає, що він долучається до роботи і з того буде результат. Партії так званого «лідерського типу» себе не виправдали, насамперед перед громадянами. А Аграрна партія відбулася через активність і довіру простих людей і розвиватиметься далі заради сильної й незалежної України», – підкреслив Іван Чайківський.

Прес-служба Тернопільської обласної організації Аграрної партії України