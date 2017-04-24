Аграрії Тернопільщини побоюються за майбутній урожай

24/04/2017 Розмір тексту:

В області завершили посів ранніх зернових культур. Наразі сіють кукурудзу і сою. Аграріїв краю насторожує примхлива погода. Різкі перепади можуть знищити урожай.

На Тернопільщині щороку збільшують посівні площі ярих зернових культур, – розповідають аграрії. Регіон залишається лідером в Україні з виробництва сільськогосподарської продукції. Однак ринок краю чомусь заповнюють виробники з інших регіонів, а ціни на окрему продукцію залишаються майже найвищими в Україні.

«Поки що в області триває посівна кампанія. В окремих районах краю вона вже на завершальному етапі. За темпами робіт в нашій області займають лідируючу позицію Гусятинський, Чортківський, Бучацький і Заліщицький райони. Там вже завершився посів основних ярих культур. Загалом в області ярими культурами засіяно майже 40% посівних площ. За останні роки ми збільшуємо посіви соняшника, вважаємо цю культуру рентабельною. Щодо погодних умов, то урожаю зернових культур вони не загрожують, проте інші культури можуть пошкодити, зокрема посіви буряків. Також різкі погодні перепади небезпечні для фруктових дерев. Це може значно зашкодити їхній урожайності», – відзначає заступник директора департаменту агропромислового розвитку ОДА Василь Кічак.

За словами аграріїв, в області щороку засівають зерновими культурами площі понад 800 тисяч гектарів.

Софія Романська