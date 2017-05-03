Аграрії Тернопільщини надали допомогу бійцям, які вирушили на фронт

03/05/2017 Розмір тексту:

Члени президії ради обласного об’єднання сільгосппідприємств зорганізували гуманітарну допомогу військовослужбовцям з Тернопільщини, які вирушили в зону АТО.

Цього разу керівники провідних господарств області і зокрема директор ТОВ «Україна» Підволочиського району Герой України Олег Крижовачук, директор ПАП «Аркадія» Микола Пилипів і керівник однойменного фермерського господарства Володимир Коваль з Гусятинського району, генеральний директор компанії «Агропродсервіс» Іван Чайківський, керівники ПОП «Іванівське» Теребовлянського – Антон Білик, агрофірми «Горинь» Лановецького – Осип Гасюк, ПАП «Дзвін» Чортківського – Василь Градовий, ПП «Агрон» Тернопільського – Юрій Березовський, ТОВ «Агро-Рось» Олександр Самсоненко і ТОВ «Агро-Млин» Підволочиського – Богдан Олійник, ПАП «Агроінвест» Козівського району Юрій Пудлик зорганізували для військовослужбовців з Тернопільщини м’ясні консерви, паливно-мастильні матеріали, комунікаційне обладнання тощо. А загалом внесок у волонтерську справу членів президії аграрної асоціації області вимірюється десятками мільйонів гривень.

Голова ради об’єднання Микола Пилипів від імені членів президії висловив хліборобську вдячність військовикам і побажав їм з честю виконувати свій священний обов’язок захисника Вітчизни.