Аграрії Тернопільщини готуються до весняно-польових робіт

04/03/2017 Розмір тексту:

Цьогорічні погодні умови дозволяють аграріям розпочати весняно-польові роботи значно раніше. Наразі у більшості районів області підживлюють озимі культури та готують техніку до посівної, яка розпочнеться через тиждень-два.

На проведення весняно-польових робіт в області необхідно до трьох мільярдів гривень. Чимало сільськогосподарської техніки потребує заміни сучасними зразками, вартість яких досить висока, – кажуть аграрії. Також великі витрати пов’язані з купівлею насіння та підживленням ґрунту.

«Наразі триває підготовка до посівної. Розпочинати її зараз ще зарано. Мусимо дочекатися поки прогріється ґрунт. Плануємо, що основна робота розпочнеться у третій декаді березня. Зараз найбільш активно відбувається підживлення ґрунту у Борщівському, Чортківському і Бучацькому районах. Ці райони вже підживили достатні площі ґрунтів, тому роботи з посіву там також розпочнуться раніше. Загалом ми спостерігаємо ситуації, коли весняний період скорочується, натомість збільшується літній. Бувають періоди, коли велика проблема з вологою. Для аграріїв це проблема, необхідно вдаватися до різноманітних технологій зрошування ґрунтів», – каже заступник директора департаменту агропромислового розвитку ОДА Василь Кічак.

Аграрії планують завершити весняно-польові роботи до середини квітня. На полях області буде задіяно понад дванадцять тисяч ґрунтообробної та посівної техніки. Наразі готовність цих машин стовідсоткова.