Аграрії Тернопільщини готові продовжувати протестні акції
Аграрії Тернопільщини 22 березня 2018 року провели чергову протестну акцію. Головна вимога – прийняття законопроекту №7403-2, яким планують відмінити правку №180 до податкового кодексу, яка забирала в сільгоспвиробників ПДВ при експорті олійних.
«Найбільше обурює, що правила наша влада міняє тоді, коли планування сільськогосподарського сезону вже завершилося, – коментує учасник акції, керівник Апарату Аграрної партії Тернопільщини Володимир Мужевич на сторінці партії у “Фейсбуці”. – Тому аграріям не залишається нічого іншого, як відстоювати свої права масовими мирними вуличними акціями».
Представники сільгоспвиробників та фермери разом з технікою спочатку вишикувались вздовж дороги біля Романового Села, а потім двічі перекривали трасу на Хмельницький приблизно по пів години, проходячи по пішохідному переході.
«Ми не планували ніяких радикальних дій, бо вірили в розум та здоровий глузд народних депутатів, – продовжує пан Мужевич. – Але коли голова бюджетного комітету пані Южаніна робить все, щоб не підписати прийняте вчора більшістю членів комітету рішення (а це унеможливлює голосування за проект в сесійній залі), ми вирішили вдатися до публічного тиску».
На даний аграрії чекають на позитивне голосування депутатами, що попередньо заплановане на 29 березня 2018 року.
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