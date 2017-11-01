«Аграрії нищать ґрунти заради прибутку», – тернопільські науковці

01/11/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині агропромислові підприємства розширюють посівні площі соняшника. Оскільки ця культура наразі рентабельна. Відтак окремі господарства краю засіяли соняшником понад 50% площ серед озимих зернових культур. Така ситуація загрожує чорноземам краю.

Масове вирощування соняшника та ріпаку веде до неминучого зниження родючості ґрунтів, – стверджують науковці. А загалом соняшник називають південною культурою, вирощування якої не характерне для західного регіону України. «Щоб була вищою урожайність треба дотримуватися всього комплексу агротехнічних заходів. Необхідною є сівозміна, правильний обробіток ґрунту, а також раціональна система вдобрення. Загалом сівозміна – це правильне чергування культур в часі та просторі. Зараз в нас проблеми з сівозмінами. Це через те, що кожен рік змінюється структура посівних площ. Агрохолдинги підбирають, як правило, ті культури, які дають максимальний прибуток, не враховуючи екологічних чинників. Зараз йде масове засівання площ соняшником. Їм однаково, аби був великий прибуток. Але внаслідок ми бачимо, що знижується родючість ґрунту. А яку землю ми будемо передавати наступним поколінням, про це ніхто не думає», – каже кандидат сільськогосподарських наук, доцент Андрій Синельник.

Також науковців насторожує неправильне застосування мінеральних добрив, оскільки це теж погіршує ґрунти. «За кордоном є обмеження, особливо це стосується західної Європи. Діють обмеження на внесення азотних добрив, а також діють чіткі правила щодо сівозмін. Таким чином зберігається якість ґрунтів. А в нас в першу чергу зловживають азотними добривами, оскільки вони дають найбільший приріст урожаю», – додає Андрій Синельник.

Аграріям краю радять дотримуватися сівозмін, а також не зловживати мінеральними добривами. У протилежному – дорогоцінні чорноземи краю не врятувати. «Щоб отримати результат від сівозміни, має пройти хоча б одна ротація. Ротація – це повний цикл культур, які є в сівозміні. Тоді ми зможемо побачити результат на врожайності. Сівозміна може забезпечити приріст урожаю в межах 20%», – запевняє Андрій Синельник.

До слова, посівні площі під урожай 2018-го року збільшили на 1,8%. На Тернопільщині заплановано посіяти 202,5 тис. га озимих зернових. Також у планах аграріїв – розширити посіви цукрових буряків.

Софія Романська