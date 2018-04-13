Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області отримала директора

13/04/2018 Розмір тексту:

Директором «Агенції регіонального розвитку в Тернопільській області» призначено Володимира Василевського.

Відповідне рішення прийнято під час засідання наглядової ради Агенції 10 квітня, за результатами конкурсного відбору кандидатів на дану посаду, повідомляють у Тернопільській ОДА.

Володимир Василевський у 2003 році здобув ступінь «магістра економіки» (спеціалізація «управління підприємствами і корпораціями») у ТНЕУ, у 2010 році проходив стажування у Китайсько-Європейській міжнародній бізнес-школі у м. Шанхай, протягом 2010-2011 років навчався у Києво-Могилянській бізнес-школі.

Працював бізнес-аналітиком, інвестиційним та фінансовим радником ряду компаній, ментором Тернопільської бізнес-школи, має практичний досвід в галузі проектного менеджменту, значний досвід управлінської діяльності.