Африканська чума свиней на Тернопільщині: чи безпечне м’ясо на ринку? ВІДЕО

26/01/2017 Розмір тексту:

На Тернопільському ринку широкий вибір сирого м’яса. Адміністрація та тутешні працівники запевняють, вся м’ясопродукція проходить відповідну перевірку.

«Перш за все, на офіційних ринках, є лабораторії, працівники лабораторії і перед тим, як продукція поступає на ряди, це мається на увазі м’ясо, м’ясо туші, вона повинна пройти ветсанекспертизу. Працює лабораторія з 6 години. 6-7 працівників, в залежності від кількості поступленого матеріалу, проводять дослідження», – розповів ІНТБ зав. ветеринарно-санітарної експертизи ТОВ «Тернопільський міський ринок» Євген Сенчак.

«Свині ми закупляєм в населення, в селі. Люди привозять самі, ми можем поїхати забрати. Наприклад, сьогодні я маю свиню, соломою смалена. Це свого роду ексклюзив. Тому що, дійсно, соломою рідко зараз смалять, але люди шукають. Хочуть такого сала, хочуть такого доброго м’яса», – зазначилапідприємець Оксана Львівна.

Пані Оксана працює на Тернопільському ринку більше 15 років. Продає лише свинину, і розповідає про ціни.

«Ціни ніби не змінилися, навіть трошечки впали. Якщо там ранше було 70-80-85, то зараз 60-65 і 75 – це максимум. Передня, задня і шия – це в нас такий основний вид товару, який є на ринку».

Продавці на ринку переконують, м’ясо перед придбанням перевіряють. І беруть лише в тому випадку, коли впевнені, що тварина здорова.

«Ми знаєм, що вона здорова. Тому що воно клеймоване. Інакше ми не візьмем. Там один лікар вже провірив. Наш провіряє тут. То є забійна довідка, розумієте? Дається забійна довідка, інакше не получиться, нас тут не приймуть».

Як це відбувається пояснює завідувач ветеринарно-санітарної експертизи Тернопільського ринку.

«Перш за все, людина, яка привозить м’ясо туша, необхідно мати певні супровідні документи. Це ветеринарна довідка, на якій повинна бути вказана фамілія власника, який виростив тварину і проведення попереднього огляду ветеринарним лікарем. Також має бути штамп попереднього огляду на ветеринарній довідці і на м’ясі туші. Це означає, що тварина перед забоєм була перевірена, її температура зміряна чи в якому стані вона – чи вона здорова чи вона хвора», – розповідає Євген Сенчак.

Після цього м’ясо досліджують вже працівники ринку. Євген Петрович каже, випадки, коли виявляють порушення трапляються, але в такому разі продукцію не допускають до продажу. Окрім того, м’ясо перевіряють і на свіжість. До того ж, кожен покупець має право вимагати в продавця документи, які засвідчать те, що м’ясо відповідає всім необхідним вимогам.

«Ми видаємо експертний висновок, де вказано фамілія, хто виростив, власне, дослідження і є штампик, і написано, що дозволено і реалізацію. Кожна людина повинна мати відповідний експертний висновок. І після цього людина якщо звертається, вона показує висновок. Якщо додаткові якісь необхідні дослідження – в нас залишаються ветеринарні довідки, з якими поступає тварина. І після цього ми можем виясняти дані, всі фактори, звідки поступила тварина, в якому стані і чи вона пройшла ветеринарно-санітарну експертизу».

До речі, після того, як тварину дослідили, до забою може пройти до 5 днів. А реалізовувати вже саме м’ясо можна приблизно протягом 48-72 годин.