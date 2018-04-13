Аферисти виманили у жителів Тернопільщини більше мільйона гривень, обіцяючи дешеві автомобілі. ВІДЕО
13/04/2018 0
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Близько мільйона гривень через шахрайство втратили на Тернопільщині клієнти однієї із столичних лізингових компаній.
Людям обіцяли вигідну лізингову покупку автівок та іншої автомобільної техніки, якої клієнти так і не отримали.
Підозрюваних правоохоронці затримали, йдеться в сюжеті TV-4.
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