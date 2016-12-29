Аферисти виманили у пенсіонерів з Тернопільщини понад сто тисяч гривень

29/12/2016 Розмір тексту:

Не розпізнала шахрая 85-річна мешканка села Тилявка Шумського району. Впустила чоловіка до помешкання та віддала до рук афериста чималі заощадження.

Про те, що працівники банку обходять усіх пенсіонерів, аби обміняти банкноти на євровалюту пенсіонерці повідомив незнайомець, який представився одним з таких робітників. Запевнив стареньку, що не слід зволікати бо купюри вже в новому році вийдуть з обігу. Жінка витягла зі сховку усі заощадження – 80 тисяч гривень.

Шахрай справно перерахував готівку, поклав у конверт, натомість витягнув інший якому з його слів лежала валюта. Повідомив, що слід підписатися та поставити печатки. За нею з конвертом в руках і подався до машини. Більше псевдобанкіра старенька не бачила. Про свою біду повідомила сільській голові, а вона одразу звернулася до працівників поліції. За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.

Таку ж аферу пройдисвіт провернув і на Борщівщині. У тенета потрапило стареньке подружжя з селища Мельниця-Подільська. Аферист зумів забрати не тільки 30 тисяч гривень, а ще й непомітно прихопити з собою 700 доларів. Зловмисника розшукують.

Поліцейські вкотре застерігають краян не довіряти незнайомцям. Якщо до вас завітала підозріла особа, котра назвалась працівником будь-якої державної чи комунальної установи, в першу чергу попросіть її пред’явити посвідчення, також зателефонуйте на підприємство, аби з’ясувати усі обставини даного візиту. Перевірте ретельно почуту інформацію, не поспішайте віддавати незнайомцям гроші за будь-які послуги, розмінювати чи міняти купюри.

У випадку відмови від надання зазначених документів або при відсутності їх у будь-яких працівників установ, повідомляйте про такі візити поліцейських.

Також слід повідомляти про усіх незнайомців, що приїхали до вашого села чи містечка і, ходячи по домівках, пропонують товар чи просять допомоги. Розкажіть про подібні шахрайства своїм стареньким родичам та знайомим, адже саме пенсіонери найчастіше стають жертвами таких злодіянь.

Якщо ви все ж стали жертвою шахраїв, негайно телефонуйте на лінію 102, повідомляє Сектор комунікації НП Тернопільської області.