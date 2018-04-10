Аферисти “працювали” на Тернопільщині навіть у найбільше свято

10/04/2018 Розмір тексту:

Впродовж святкових вихідних двоє жителів обласного центру потерпіли від мобільних шахраїв. Краяни повірили незнайомцям, які представлялися працівниками державних банків, і повідомили їм інформацію для доступу до кредиток.

Через таку легковажність рахунок 56-річного тернополянина «полегшав» на 5,5 тисяч гривень, а його товаришки по нещастю – на майже дві тисяч гривень. За обома фактами правоохоронці проводять розслідування, повідомляють у поліції.

Запам’ятайте самі та розкажіть рідним, якщо вам дзвонять нібито з банку і просять назвати особисті дані – це привід насторожитися. Сумніваєтеся, чи дійсно вам телефонує справжній співробітник – запитайте, коли і в яке відділення ви можете підійти, щоб вирішити проблему особисто, а не телефоном. Ніколи не називайте третім особам, в тому числі співробітникам банку, пін-код вашої картки, а також секретні одноразові коди.

Ці прості поради допоможуть уникнути пограбування. Ви все-таки не розібралися і встигли передати шахраям карткові реквізити? Тоді слід негайно заблокувати картку і написати заяву в банк, який її видав, і заяву в поліцію.