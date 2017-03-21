Аферисти “кинули” пенсіонерів на понад чотири мільйони гривень

21/03/2017 1
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На Тернопільщині повідомлено про підозру 12 учасникам групи, що виманювала гроші у пенсіонерів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської  області.

Прокуратурою області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому стосовно організованої групи за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

Розслідуванням встановлено, що група шахраїв, використовуючи викрадені бази фармацевтичних фірм, телефонувала їхнім клієнтам з пропозицією відшкодувати кошти за нібито доставлені неякісні медичні товари та виманювала у людей гроші як компенсацію за свої послуги. Мережа ошуканців діяла по всій Украні, а «кол-центрами» для обдзвону клієнтів ставали  орендовані ними квартири у Києві.

Серед потерпілих, хто першими звернувся до правоохоронців із заявами про шахрайство,  були пенсіонери з Тернопільщини. На сьогодні  по Україні виявлено вже понад 50 ошуканих громадян, більшість з яких є особи похилого віку.

Сума збитків, завданих громадянам злочинними діями організованої групи, сягає понад 4 млн. грн.

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Коментарі (1)

йосип

21/03/2017

довічне увязнення за знущання над людьми похилого віку

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